Суд Москвы запретил Telegram-каналы с ответами ЕГЭ и ОГЭ за 2026 год

В Москве запретили Telegram-каналы с ответами на ЕГЭ и ОГЭ за 2026 год Суд Москвы запретил Telegram-каналы с ответами ЕГЭ и ОГЭ за 2026 год

Москва1 мая Вести.Останкинский суд Москвы запретил Telegram-каналы, в которых публиковались ответы на ЕГЭ и ОГЭ за 2026 год. Об этом сообщает ТАСС.

Информация, публикуемая в этих каналах, запрещена к распространению в России, пояснили в суде.

Признать информацию, размещенную в сети "Интернет" на сайте и в Telegram-каналах, запрещенной к распространению на территории РФ. Решение суда подлежит немедленному исполнению цитирует сообщение агентство

Уточняется, что речь идет о двух каналах и одном сайте, на которых сотрудники прокуратуры увидели ответы на государственные экзамены. Они направили в суд административный иск с просьбой заблокировать эти ресурсы, поскольку доступ к ним мог получить кто угодно, в том числе несовершеннолетние.

В суде пояснили, что получение ответов на ЕГЭ нарушает свободы и интересы граждан, в том числе их право на образование.