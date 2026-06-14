Департамент образования Москвы предупредил о мошеннических схемах с ЕГЭ и ОГЭ

Департамент образования Москвы: мошенники переключились на ЕГЭ Департамент образования Москвы предупредил о мошеннических схемах с ЕГЭ и ОГЭ

Москва14 июн Вести.Мошенники стали использовать схемы, с помощью которых обманывают выпускников, сдающих ЕГЭ и ОГЭ, предупредил Департамент образования и науки Москвы.

Злоумышленники используют экзамены для обмана предупреждает ведомство в мессенджере MAX

Так, мошенники создают поддельные сайты для проверки результатов сданных экзаменов, предлагают поднять баллы или оформить пересдачу, минуя официальные каналы.

Кроме того, они отправляют будущим абитуриентам письма от лица приемной комиссии вуза и просят подтвердить место по опасным ссылкам, могут представиться сотрудниками университета и попросить предоплату для "бронирования" места на платном отделении.

Не передавайте личные данные с помощью СМС, не переходите по посторонним ссылкам и решайте вопросы экзаменов и поступления через официальные организации призвали в столичном Департаменте образования и науки

Ранее член Совета Федерации Артем Шейкин сообщил, что мошенники начали активно использовать поддельные сайты проверки результатов ЕГЭ и ОГЭ для обмана школьников и их родителей.