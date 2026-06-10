Голендяев: мошенники предлагают школьникам ответы на ЕГЭ прямо во время экзамена

Юрист Голендяев рассказал о новых схемах обмана выпускников перед ЕГЭ Голендяев: мошенники предлагают школьникам ответы на ЕГЭ прямо во время экзамена

Москва10 июн Вести.В период проведения Единого государственного экзамена мошенники активно используют схемы обмана выпускников, предлагая купить якобы настоящие варианты заданий или получить ответы прямо во время экзамена. Об этом РИА Новости рассказал член Омского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Голендяев.

По его словам, одной из самых распространенных схем остается продажа так называемых "слитых" вариантов ЕГЭ через Telegram-каналы и специализированные сайты. Стоимость таких материалов составляет от 3 до 15 тысяч рублей, однако на практике покупатели получают либо поддельные материалы, либо задания прошлых лет.

Также злоумышленники обещают школьникам решение экзаменационных заданий в режиме реального времени. После получения предоплаты они либо прекращают связь, либо отправляют неверные ответы. При этом использование любых гаджетов на экзамене может привести к аннулированию результатов ЕГЭ.

Еще одна схема, рассказал Голендяев, связана с услугами "инсайдеров"-репетиторов. Такие псевдоспециалисты уверяют, что заранее знают темы экзаменов или имеют связи в экзаменационных комиссиях, после чего требуют повышенную плату за якобы эксклюзивную подготовку.

Ранее опрос, проведенный KP.RU, показал, что в России 53% граждан считают единый государственный экзамен (ЕГЭ) благом для российской системы образования.