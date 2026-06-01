Москва1 июн Вести.Елизовский районный суд признал, что сотрудники местной районной больницы оказали беременной женщине помощь с дефектами, что привело к смерти ребенка при родах. В пользу родителей взыскано 2,7 млн рублей компенсации морального вреда, сообщается в пресс-релизе суда.

Рассмотрев гражданское дело, суд признал, что медицинская помощь женщине была оказана с дефектами. Суд пришел к выводу о взыскании в пользу истицы компенсации морального вреда в размере 1 700 000 рублей, в пользу ее супруга – 1 000 000 рублей говорится в документе

Супруги требовали 10 млн и 7 млн рублей соответственно. Вместе с тем суд установил, что при поступлении женщины в роддом врачи не учли ее акушерский анамнез, неточно определили массу плода, ошиблись при УЗИ и выбрали естественные роды вместо кесарева сечения. Кроме того, пациентка должна была рожать в стационаре первого уровня — к таким Елизовская больница не относится. Все это привело к асфиксии и гибели младенца, хотя беременность протекала нормально.

Суд признал прямую причинно-следственную связь между ошибками медиков и смертью ребенка. Сами истцы пояснили, что даже спустя 3 года и после рождения еще одного ребенка они до сих пор испытывают нравственные страдания.