Мирный житель получил ранения всего тела при атаке ВСУ в Белгородской области

Мужчине оторвало часть стопы при детонации взрывного устройства под Белгородом Мирный житель получил ранения всего тела при атаке ВСУ в Белгородской области

Москва5 авг Вести.В Белгородской области мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ. Об этом сообщает оперштаб региона в MAX.

Мужчине оторвало часть стопы при детонации взрывного устройства.

В селе Красный Октябрь Белгородского округа в результате детонации взрывного устройства мужчина получил множественные слепые осколочные ранения всего тела, частичную ампутацию стопы говорится в сообщении

Уточняется, что пострадавшего увезли в городскую больницу №2 Белгорода. Сейчас пациент находится в операционной, затем его переведут в отделение реанимации травматологического профиля.