Москва5 авгВести.В Белгородской области мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ. Об этом сообщает оперштаб региона в MAX.
Мужчине оторвало часть стопы при детонации взрывного устройства.
В селе Красный Октябрь Белгородского округа в результате детонации взрывного устройства мужчина получил множественные слепые осколочные ранения всего тела, частичную ампутацию стопыговорится в сообщении
Уточняется, что пострадавшего увезли в городскую больницу №2 Белгорода. Сейчас пациент находится в операционной, затем его переведут в отделение реанимации травматологического профиля.