При атаке дрона в Белгородской области ранен мужчина

Мужчина получил касательное ранение стопы при атаке БПЛА в Белгородской области При атаке дрона в Белгородской области ранен мужчина

Москва7 июл Вести.В результате детонации дрона в хуторе Вязовской Краснояружского округа Белгородской области ранен мужчина, сообщили в региональном Оперативном штабе.

У пострадавшего диагностировали касательное ранение стопы, после оказания помощи в больнице он направлен на амбулаторное лечение.

В поселке Красная Яруга при атаке FPV-дрона повреждены окна, фасад коммерческого объекта и машина. Еще один дрон атаковал здание коммерческого объекта – посечено остекление говорится в публикации Оперштаба в мессенджере MAX

Кроме того, в селе Стрелецкое Белгородского округа беспилотники ударили по коммерческому объекту и автомобилю, а в городе Шебекино БПЛА взорвался во дворе частного дома.