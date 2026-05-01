Врач Азизова дала советы тем, кого на природе укусил клещ

Пинцет и антисептик: как правильно захватить клеща за хоботок Врач Азизова дала советы тем, кого на природе укусил клещ

Москва1 мая Вести.Терапевт медицинской компании "СберЗдоровье" Алина Азизова в беседе с РИА Новости напомнила, что удалять присосавшегося клеща нужно незамедлительно. При этом лучше всего обратиться в травмпункт, затем отдать клеща в лабораторию и посетить врача, чтобы исключить энцефалит или боррелиоз.

Если таких возможностей нет, то можно удалить его самостоятельно с помощью специального устройства или обычного пинцета.

Инструмент нужно расположить как можно ближе к коже, аккуратно захватить клеща за хоботок и плавно выкручивать, избегая резких движений посоветовала врач

После удаления место укуса надо обработать антисептиком – например, хлоргексидином, но при первой же возможности все равно как можно быстрее следует обратиться к специалисту.

Снятого клеща при этом лучше сохранить. Его можно поместить в закрытую емкость с кусочком влажной ваты и отдать в лабораторию для исследования.

Специалист предупредила, что даже отрицательный результат анализа не исключает заражения, поэтому окончательное решение о дальнейших действиях будет принимать врач.