Москва1 маяВести.Терапевт медицинской компании "СберЗдоровье" Алина Азизова в беседе с РИА Новости напомнила, что удалять присосавшегося клеща нужно незамедлительно. При этом лучше всего обратиться в травмпункт, затем отдать клеща в лабораторию и посетить врача, чтобы исключить энцефалит или боррелиоз.
Если таких возможностей нет, то можно удалить его самостоятельно с помощью специального устройства или обычного пинцета.
Инструмент нужно расположить как можно ближе к коже, аккуратно захватить клеща за хоботок и плавно выкручивать, избегая резких движенийпосоветовала врач
После удаления место укуса надо обработать антисептиком – например, хлоргексидином, но при первой же возможности все равно как можно быстрее следует обратиться к специалисту.
Снятого клеща при этом лучше сохранить. Его можно поместить в закрытую емкость с кусочком влажной ваты и отдать в лабораторию для исследования.
Специалист предупредила, что даже отрицательный результат анализа не исключает заражения, поэтому окончательное решение о дальнейших действиях будет принимать врач.