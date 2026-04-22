В Москве офтальмологи вытащили из глаза подростка рыболовный крючок

Московские врачи спасли мальчика с рыболовным крючком в глазу

Москва22 апр Вести.Офтальмологи Центра Рошаля в Москве спасли зрение подростку. Как сообщил канал "МАКС" Минздрава Московской области, во время рыбалки в глаз юноши попал крючок с обратным жалом. Пострадавшему грозила полная слепота.

Врачи ДНКЦ им. Л.М. Рошаля провели сложную офтальмологическую операцию: аккуратно извлекли крючок с минимальной потерей внутриглазного давления, обработали повреждение и ушили рану с сохранением структуры глаза говорится в сообщении

Далее медики следили за динамикой внутриглазного давления и контролировали заживление раны. В настоящее время зрению пациента ничего не угрожает, он уже выписан домой со стопроцентным зрением.