В Ингушетии подросток получил ожоги после возгорания газовоздушной смеси

В Ингушетии подросток пострадал после возгорания газовоздушной смеси В Ингушетии подросток получил ожоги после возгорания газовоздушной смеси

Москва7 июн Вести.В Ингушетии 14-летний подросток получил ожоги после возгорания газовоздушной смеси в котельной, устанавливаются все обстоятельства. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Предварительно, инцидент произошел 7 июня на территории частного дома на улице Осмиева в сельском поселении Плиево. В помещении котельной произошло возгорание газовоздушной смеси, в результате чего пострадал подросток 2012 г.р.

Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Другие лица, проживающие в указанном домовладении, не пострадали говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По факту произошедшего организована доследственная проверка. Уточняются все обстоятельства.