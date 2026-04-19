Москва19 апрВести.В городе Альметьевске в Татарстане 12-летний школьник пострадал в результате пожара, который устроил на балконе многоэтажки на улице Ленина. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по республике в мессенджере MAX.
Мальчик поджег обезжириватель, из-за чего пламя мгновенно охватило его синтетическую одежду. Огонь не успел распространиться – площадь возгорания составила всего 0,1 квадратного метра.
Подростка с ожогами левого плеча и левой ноги доставили в детскую больницу города.
говорится в публикации ГУ МЧС
Выясняются все обстоятельства случившегося.