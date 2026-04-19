В Альметьевске ребенок госпитализирован с ожогами после возгорания на балконе

В Альметьевске ребенок госпитализирован с ожогами после возгорания на балконе

Москва19 апр Вести.В городе Альметьевске в Татарстане 12-летний школьник пострадал в результате пожара, который устроил на балконе многоэтажки на улице Ленина. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по республике в мессенджере MAX.

Мальчик поджег обезжириватель, из-за чего пламя мгновенно охватило его синтетическую одежду. Огонь не успел распространиться – площадь возгорания составила всего 0,1 квадратного метра.

С термическими ожогами левого плеча и левой ноги он госпитализирован в Альметьевскую детскую городскую больницу говорится в публикации ГУ МЧС

Выясняются все обстоятельства случившегося.