Жителя Приамурья буду судить за травмирование ребенка пиротехникой Житель Приамурья предстанет перед судом за причинение вреда здоровью ребенку

Москва23 мая Вести.В Благовещенске завершено расследование уголовного дела по обвинению 39-летнего местного жителя в причинении тяжкого вреда здоровью ребенку по неосторожности, сообщается в MAX-канале Следственного комитета Амурской области.

Уголовное дело направлено в суд отмечается в сообщении

Следствием установлено, что 1 января 2026 года обвиняемый после использования пиротехнического изделия на детской площадке во дворе не убрал остатки фейерверков и не утилизировал их. У оставшихся неиспользованных залпов мальчик поджег фитиль, взрыв салюта привел к травматической ампутации пальцев руки, их переломов и ожогов, а также ранам лица.