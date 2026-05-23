Москва23 маяВести.В Благовещенске завершено расследование уголовного дела по обвинению 39-летнего местного жителя в причинении тяжкого вреда здоровью ребенку по неосторожности, сообщается в MAX-канале Следственного комитета Амурской области.
Уголовное дело направлено в судотмечается в сообщении
Следствием установлено, что 1 января 2026 года обвиняемый после использования пиротехнического изделия на детской площадке во дворе не убрал остатки фейерверков и не утилизировал их. У оставшихся неиспользованных залпов мальчик поджег фитиль, взрыв салюта привел к травматической ампутации пальцев руки, их переломов и ожогов, а также ранам лица.