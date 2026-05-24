Москва24 маяВести.Прокуратура Пролетарского района Твери проводит проверку по факту травмирования ребенка в результате хлопка петарды. Об этом сообщает региональное ведомство в Telegram-канале.
По предварительным данным, вечером 24 мая в результате срабатывания петарды 10-летний мальчик получил травму кисти руки, находясь в жилом помещении на проспекте Николая Корыткова.
Пострадавшего госпитализировали. На место ЧП побывал прокурор Пролетарского района города Олег Рузаев.
Установление всех обстоятельств и причин произошедшего контролируется прокуратурой Пролетарского района г. Твериговорится в сообщении
По результатам проверки надзорное ведомство даст оценку исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних.