В Твери прокуратура начала проверку по факту травмирования ребенка петардой

Москва24 мая Вести.Прокуратура Пролетарского района Твери проводит проверку по факту травмирования ребенка в результате хлопка петарды. Об этом сообщает региональное ведомство в Telegram-канале.

По предварительным данным, вечером 24 мая в результате срабатывания петарды 10-летний мальчик получил травму кисти руки, находясь в жилом помещении на проспекте Николая Корыткова.

Пострадавшего госпитализировали. На место ЧП побывал прокурор Пролетарского района города Олег Рузаев.

Установление всех обстоятельств и причин произошедшего контролируется прокуратурой Пролетарского района г. Твери говорится в сообщении

По результатам проверки надзорное ведомство даст оценку исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних.