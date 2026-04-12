В центр им. Рошаля переведут ребенка, раненного при взрыве петарды в Подмосковье

Москва12 апр Вести.Мальчика, которому оторвало фалангу пальца при взрыве петарды в Орехово-Зуеве, готовят к переводу в Детский научно-клинический центр им. Л.М. Рошаля. Об этом заявил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Инцидент произошел вечером 12 апреля возле школы на улице Бугрова. Предварительно, двое мальчиков пытались взорвать петарду, однако пиротехническое устройство не разорвалось, тогда один из школьников поднял его и положил в карман, в это время произошел хлопок.

[В Орехово-Зуевской больнице пострадавшему] оказывается необходимая медицинская помощь, и готовится перевод в Детский научно-клинический центр им. Л.М. Рошаля написал Забелин в своем Telegram-канале

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 118 УК РФ.