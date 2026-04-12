Москва12 апрВести.Мальчика, которому оторвало фалангу пальца при взрыве петарды в Орехово-Зуеве, готовят к переводу в Детский научно-клинический центр им. Л.М. Рошаля. Об этом заявил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Инцидент произошел вечером 12 апреля возле школы на улице Бугрова. Предварительно, двое мальчиков пытались взорвать петарду, однако пиротехническое устройство не разорвалось, тогда один из школьников поднял его и положил в карман, в это время произошел хлопок.
[В Орехово-Зуевской больнице пострадавшему] оказывается необходимая медицинская помощь, и готовится перевод в Детский научно-клинический центр им. Л.М. Рошалянаписал Забелин в своем Telegram-канале
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 118 УК РФ.