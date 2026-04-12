Уголовное дело возбуждено после взрыва петарды в руках у ребенка в Орехово-Зуеве

Москва12 апр Вести.Уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ) возбуждено, после того как 11-летнему мальчику оторвало фалангу пальца при взрыве петарды. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ по Московской области.

Инцидент произошел вечером 12 апреля возле школы на улице Бугрова в Орехово-Зуеве. Предварительно, по данным прокуратуры Московской области, двое мальчиков пытались взорвать петарду, однако пиротехническое устройство не разорвалось, тогда один из школьников поднял его и положил в карман, в это время произошел хлопок.

[Пострадавший] получил травму в виде ампутации фаланги пальца и был госпитализирован в медицинское учреждение… Возбуждено уголовное дело по … ст. 118 УК РФ сказано в сообщении, опубликованном в канале СК в мессенджере MAX

Проводится комплекс следственных действий, устанавливаются все обстоятельства, в том числе условия приобретения пиротехнического изделия несовершеннолетними.