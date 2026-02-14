В Твери подросток выстрели в знакомого из сигнального пускового устройства СК в Твери проводит проверку по факту конфликта между подростками

Москва18 мая Вести.Следователи проводят проверку по факту конфликта между несовершеннолетними на улице Королева в Твери, во время которого один подросток выстрелил в другого из сигнального пускового устройства, сообщается в Telegram-канале СК РФ по региону.

Предварительно установлено, что между подростками произошел конфликт, во время которого 15-летний вступился за младшего брата и ударил оппонента, после чего последний выстрелил в него из сигнального пускового устройства.

Несовершеннолетний был доставлен в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время угрозы его жизни и здоровью нет отмечается в сообщении

Проводится проверка произошедшего.