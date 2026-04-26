Москва26 апрВести.По результатам проведенной проверки СК в Твери возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, по факту травмирования ребенка в результате наезда электрического велосипеда.
Как сообщает СУ СК РФ по Тверской области в MAX, фигурантом стал молодой человек 2007 года рождения.
По версии следствия, 25 апреля молодой человек, управляя транспортным средством – электрическим велосипедом, двигаясь по бульвару Цанова города Твери, совершил наезд на малолетнюю девочкуговорится в сообщении
Ребенок был госпитализирован с телесными повреждениями.
Продолжается проведение комплекса следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего.