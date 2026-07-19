Москва19 июлВести.Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели 14-летнего подростка в результате пожара в частном доме в Лысьве. Об этом сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
Расследование будет проводиться в рамках статьи о причинении смерти по неосторожности.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ по факту гибели подростка в частом доме в результате пожара… Следователем СК России проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, изъяты интересующие следствие предметыговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Трагедия произошла 18 июля, в субботу, в доме на улице Златоустовская. Тело школьника обнаружили после ликвидации возгорания на веранде.
По данным регионального главка МЧС России, также на пожаре пострадал еще один несовершеннолетний. Причины случившегося предстоит выяснить специалистам.