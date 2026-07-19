СК возбудил уголовное дело после гибели подростка на пожаре в Лысьве

Уголовное дело возбуждено по факту гибели подростка на пожаре в пермской Лысьве СК возбудил уголовное дело после гибели подростка на пожаре в Лысьве

Москва19 июл Вести.Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели 14-летнего подростка в результате пожара в частном доме в Лысьве. Об этом сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Расследование будет проводиться в рамках статьи о причинении смерти по неосторожности.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ по факту гибели подростка в частом доме в результате пожара… Следователем СК России проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, изъяты интересующие следствие предметы говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Трагедия произошла 18 июля, в субботу, в доме на улице Златоустовская. Тело школьника обнаружили после ликвидации возгорания на веранде.

По данным регионального главка МЧС России, также на пожаре пострадал еще один несовершеннолетний. Причины случившегося предстоит выяснить специалистам.