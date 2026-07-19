Москва19 июлВести.В Лысьве в результате пожара в частном доме погиб подросток, еще один несовершеннолетний пострадал. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Трагедия произошла на улице Златоустовская, огонь охватил 60 квадратных метров.
К сожалению, газодымозащитниками обнаружен погибший ребенок 2012 года рождения. Еще один несовершеннолетний получил травмыговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
На месте работают представители экстренных служб и следственных органов, детали случившегося выясняются. Причины пожара предстоит выяснить специалистам.