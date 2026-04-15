На пожаре в Вельске погиб закрытый в доме пятилетний ребенок

Москва15 апр Вести.Трагический инцидент произошел в Вельске Архангельской области, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

Днем в среду, 15 апреля, загорелся частный жилой дом на улице Нечаевского.

Пятилетний мальчик находился один, в закрытом с улицы доме говорится в заявлении, опубликованном ведомством в мессенджере MAX

Когда взрослые заметили, что начался пожар, помещения жилища уже заполнились дымом.

К моменту прибытия спасателей, горела крыша по всей площади дома, имелась угроза распространения огня на хозяйственные постройки.

Пожарные эвакуировали ребенка из здания и передали его медикам, однако спасти мальчика не удалось.