Из-за стрельбы по ребенку из пневматики в Екатеринбурге возбудили дело В Екатеринбурге обстреляли 11-летнего мальчика, возбуждено дело

Москва30 июл Вести.После того как в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга из пневматического пистолета был обстрелян 11-летний ребенок, Следственное управление СК России по Свердловской области возбудило уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.

Следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ) говорится в сообщении

Вечером, 28 июля, 11-летний мальчик пострадал в результате стрельбы из пневматического пистолета. Ребенок получил телесные повреждения. Ему была оказана медицинская помощь.

Сейчас следователи собирают доказательства и пытаются установить, кто причастен к преступлению. Они осмотрели место происшествия и опрашивают свидетелей. Когда все материалы соберут, ситуацию оценят с точки зрения закона.