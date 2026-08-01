В Екатеринбурге охранник арестован за стрельбу по несовершеннолетнему

Суд арестовал мужчину, стрелявшего в 11-летнего ребенка в Екатеринбурге В Екатеринбурге охранник арестован за стрельбу по несовершеннолетнему

Москва1 авг Вести.Мужчину, стрелявшего в ребенка, Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга постановил заключить под стражу до 29 сентября 2026 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

Александра Курса обвиняют в самоуправстве с применением оружия. По данным следствия, вечером 28 июля он несколько раз выстрелил в 11-летнего мальчика на улице Машиностроителей.

Курс, не обладающий статусом частного охранника, не менее 4 раз выстрелил в подростка, предположительно из пневматического пистолета. В результате 11-летний потерпевший получил ушибленные раны спины и ушной раковины говорится в сообщении

Органами предварительного расследования мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 330 УК РФ - «Самоуправство, совершенное с применением оружия».

Ранее сообщалось, что из-за стрельбы по ребенку из пневматики в Екатеринбурге возбудили уголовное дело.