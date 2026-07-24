В Электростали арестовали мужчину, стрелявшего в подростка с балкона

В Электростали арестовали мужчину, стрелявшего в подростка с балкона В Электростали арестовали мужчину, стрелявшего в подростка с балкона

Москва24 июл Вести.В Электростали суд избрал меру пресечения 35-летнему мужчине, обвиняемому в стрельбе в подростка с балкона. Об этом сообщил Telegram-канал "Суды общей юрисдикции Московской области".

По данным следствия, 24 июля Хабибуллин Р., находясь в состоянии алкогольного опьянения на балконе четвертого этажа дома на улице Чернышевского, выстрелил из пневматического ружья в 14-летнего мальчика, который убирал придомовую территорию. Подросток получил травмы.

Электростальский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил обвиняемого под домашний арест сроком на два месяца.

Суд, согласившись с доводами следствия, удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения. Хабибуллину Р. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца говорится в публикации

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).