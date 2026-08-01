Стрелявший в 11-летнего мальчика охранник арестован в Екатеринбурге В Екатеринбурге арестован стрелявший в 11-летнего мальчика охранник

Москва1 авг Вести.В Екатеринбурге Орджоникидзевский районный суд вынес решение об аресте охранника Александра Курса. Мужчина обвиняется в совершении преступления по статье о самоуправстве, совершенном с применением оружия, сообщает канал судов Свердловской области в MAX.

По материалам следствия, вечером 28 июля на ул. Машиностроителей, 4 в здании бывшей гостиницы "Мадрид" обвиняемый не менее 4 раз выстрелил в подростка, используя предположительно пневматический пистолет. Статуса частного охранника у него не было.

В результате 11-летний потерпевший получил ушибленные раны спины и ушной раковины говорится в сообщении

Обвиняемый заключен под стражу на срок по 29 сентября 2026 года включительно. Решение суда может быть обжаловано в течение 3 суток.