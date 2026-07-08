Житель Урала обстрелял подростков из пневматики по бытовым причинам

Предприниматель с Урала объяснил, зачем стрелял в подростков из пневматики Житель Урала обстрелял подростков из пневматики по бытовым причинам

Москва8 июл Вести.В Свердловской области полиция по горячим следам установила личность мужчины, стрелявшего из пневматического пистолета в подростков, и выяснила его мотивы, сообщает региональный главк МВД.

Им оказался индивидуальный предприниматель, ранее не судимый местный житель 1983 года рождения.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, инцидент, который произошел в одном из коттеджных поселков Березовского, носит бытовой характер.

Гражданину не понравилось то, что подростки шли по его участку, а замечание так не делать – проигнорировали говорится в публикации ведомства в MAX

Отмечается также, что мужчина не предпринимал попыток скрыться от полицейских и добровольно прибыл в отдел для того, чтобы дать правоохранителям пояснения о произошедшем.

Пневматический пистолет и комплект боеприпасов в виде металлических шариков изъяты и переданы как вещдоки для дальнейшего разбирательства коллегам из СКР, пояснил Горелых.

По данным следствия, в результате стрельбы несовершеннолетним были причинены телесные повреждения. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".