Москва8 июлВести.В Свердловской области полиция по горячим следам установила личность мужчины, стрелявшего из пневматического пистолета в подростков, и выяснила его мотивы, сообщает региональный главк МВД.
Им оказался индивидуальный предприниматель, ранее не судимый местный житель 1983 года рождения.
Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, инцидент, который произошел в одном из коттеджных поселков Березовского, носит бытовой характер.
Гражданину не понравилось то, что подростки шли по его участку, а замечание так не делать – проигнорировалиговорится в публикации ведомства в MAX
Отмечается также, что мужчина не предпринимал попыток скрыться от полицейских и добровольно прибыл в отдел для того, чтобы дать правоохранителям пояснения о произошедшем.
Пневматический пистолет и комплект боеприпасов в виде металлических шариков изъяты и переданы как вещдоки для дальнейшего разбирательства коллегам из СКР, пояснил Горелых.
По данным следствия, в результате стрельбы несовершеннолетним были причинены телесные повреждения. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".