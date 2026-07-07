В Березовском завели дело на мужчину, стрелявшего по детям из пневматики

В коттеджном поселке в Свердловской области мужчина открыл стрельбу по детям В Березовском завели дело на мужчину, стрелявшего по детям из пневматики

Москва7 июл Вести.В городе Березовский Свердловской области возбуждено уголовное дело после сообщения о том, что в одном из коттеджных поселков несовершеннолетним причинены телесные повреждения в результате стрельбы по ним из пневматического оружия, сообщает региональный главк СК России в мессенджере MAX.

Территориальным следственным отделом СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство) говорится в публикации

Фигурантом является мужчина 1983 года рождения, с ним проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия.

Сотрудники следственных органов провели осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей, истребуют необходимые материалы. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью детей, будут проведены соответствующие экспертные исследования. Причины и условия, способствовавшие случившемуся, выясняются.