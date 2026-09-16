Инспекторы ДПС в Забайкалье в погоне со стрельбой остановили подростка-лихача

Испугавшийся наказания подросток пытался скрыться от ГАИ на авто в Забайкалье Инспекторы ДПС в Забайкалье в погоне со стрельбой остановили подростка-лихача

Москва16 сен Вести.В Забайкалье экипаж ДПС в ходе погони со стрельбой остановил легковушку с подростком-лихачом за рулем, сообщается в MAX-канале МВД региона.

На трассе А-350 Чита – Забайкальск у села Маккавеево наряд ДПС заметил ВАЗ-21074, который двигался на высокой скорости по встречной полосе. Водитель проигнорировал требования полиции остановиться и попытался скрыться, увеличив скорость. Полицейские приняли решение о применении табельного оружия для принудительной остановки легковушки. Сначала инспектор несколько раз выстрелил в воздух, затем открыл прицельный огонь по колесам автомобиля.

Машина остановилась на обочине, ее водителя задержали. За рулем находился 17-летний житель села Маккавеево отмечается в сообщении

Подросток признался, что испугался последствий вождения без прав и поэтому не остановился. В отношении несовершеннолетнего и его матери составлены административные протоколы. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.