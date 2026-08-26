В Ингушетии во время полицейской погони был ранен 11-летний ребенок Несовершеннолетнего жителя Ингушетии ранили в ходе полицейской погони

Москва26 авг Вести.В Республике Ингушетия произошла полицейская погоня, в результате которой был ранен 11-летний мальчик. Об этом сообщает РЕН.

Погоня началась после того, как водители двух ехавших на высокой скорости автомобилей отказались останавливаться на требование сотрудника ДПС.

По информации источника, произведя два выстрела в воздух, представители правоохранительного органа начали стрелять по колесам.

Первую машину удалось остановить, ее водитель сбежал. Вторая была найдена позже, на ее заднем сиденье был обнаружен несовершеннолетний со сквозным ранением голени.

Пострадавший был госпитализирован. Позже были найдены и задержаны водители обоих транспортных средств. Они арестованы на 10 суток.