Опубликованы кадры погони в Ингушетии, в ходе которой ранили мальчика

Появились кадры полицейской погони в Ингушетии, в которой был ранен мальчик Опубликованы кадры погони в Ингушетии, в ходе которой ранили мальчика

Москва26 авг Вести.Опубликованы кадры из автомобиля, водитель которого устроил погоню с полицейскими в Ингушетии. Они появились в распоряжении ИС "Вести".

В салоне находился несовершеннолетний. Инспекторы ДПС открыли огонь по колесам легкового автомобиля, после чего на кадрах стал слышен плач мальчика.

Одна из пуль ранила ребенка в ногу. Об этом стало известно после того, как представители правоохранительного органа догнали машину и обнаружили ребенка.

Всего в ходе погони инспекторы преследовали два автомобиля, водители которых проигнорировали требования об остановке. Они двигались на высокой скорости и были частью свадебного кортежа.

Оба водителя в итоге были задержаны и арестованы на 10 суток. Ребенок госпитализирован со сквозным ранением голени.