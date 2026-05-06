В Подмосковье конфискованный у взяточника Mercedes передали на нужды СВО Подмосковные приставы передали конфискованный Mercedes на нужды СВО

Москва6 мая Вести.В Подмосковье судебные приставы разыскали и передали в собственность Минобороны России автомобиль Mercedes-Benz G-Class, ранее изъятый судом у фигуранта дела о взятке, сообщается в Telegram-канале Федеральной службы судебных приставов по Московской области.

Владелец автомобиля ранее был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и в настоящее время отбывает наказание. По решению суда автомобиль премиум-класса был конфискован.

В ходе исполнительных действий на территории Подмосковья автомобиль, подлежащий конфискации, был разыскан и арестован указывается в сообщении

Затем машину передали Министерству обороны на нужды специальной военной операции.