Москва6 маяВести.В Подмосковье судебные приставы разыскали и передали в собственность Минобороны России автомобиль Mercedes-Benz G-Class, ранее изъятый судом у фигуранта дела о взятке, сообщается в Telegram-канале Федеральной службы судебных приставов по Московской области.
Владелец автомобиля ранее был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и в настоящее время отбывает наказание. По решению суда автомобиль премиум-класса был конфискован.
В ходе исполнительных действий на территории Подмосковья автомобиль, подлежащий конфискации, был разыскан и арестовануказывается в сообщении
Затем машину передали Министерству обороны на нужды специальной военной операции.