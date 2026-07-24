Москва24 июл Вести.Бывший заместитель главы Дмитровского муниципального округа Московской области Алексей Ионов, обвиняемый в получении взятки, заключил контракт с Минобороны и направился в зону СВО, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

По словам источника, знакомого с ходом расследования, Ионов, находившийся в СИЗО с февраля прошлого года, отбыл за "ленточку" на этой неделе.

Предварительное следствие по уголовному делу в отношении экс-чиновника приостановлено.

Ионова задержали в феврале 2025 году во время оперативного эксперимента, когда другой фигурант уголовного дела передал ему муляж в виде 3 миллионов рублей. В феврале этого года суд удовлетворил антикоррупционный иск прокуратуры и обратил в доход государства активы Ионова и членов его семьи на общую сумму в 65 миллионов рублей.