Москва15 апр Вести.Бывший полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко добивается через суд заключения контракта с Минобороны для отправки на СВО, рассказал РИА Новости его адвокат Олег Середа.

По его словам, несмотря на то, что Захарченко состоит в списках желающих заключить контракт, личное дело полковника никак не могут направить в военный комиссариат по месту отбывания наказания.

Мы подали множество жалоб, их количество приближается к сотне, подали иск, в котором оспариваем бездействие рассказал собеседник агентства

Адвокат подчеркнул, что его подзащитный согласен принять участие в специальной военной операции "даже рядовым".

По данным агентства, беседа по иску Захарченко к Минобороны РФ назначена в московском суде на 27 апреля.

Захарченко являлся сотрудником антикоррупционного главка МВД России(ГУЭБиПК). Его задержали осенью 2016 года по обвинению в нескольких эпизодах коррупции. После этого у семьи Захарченко изъяли в доход государства более десятка квартир, крупные суммы в разных валютах и другое имущество.

В 2019 году экс-полковника приговорили к 13 годам лишения свободы, а уже три года спустя состоялся новый суд в связи с новыми обвинениями (два эпизода получения взяток более чем на 1,4 миллиарда рублей). В мае 2022 года Пресненский суд столицы осудил Захарченко на 16 лет лишения свободы.

В феврале текущего года бывший полковник попал в штрафной изолятор (ШИЗО).