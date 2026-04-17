Обвиняемый в поборах брянский чиновник подписал контракт с Минобороны РФ

Москва17 апр Вести.Обвинявшийся в превышении должностных полномочий брянский экс-чиновник отправился на СВО, об этом сообщает ГТРК "Брянск".

Речь идет о директоре ГБУ "Брянскоблтехинвентаризация" Владимире Антошине. В суде он заявил ходатайство о заключении контракта с Министерством обороны России о прохождении военной службы, оно было удовлетворено.

Отмечается, что расследование уголовного дела в отношении Антошина вел следственный отдел УФСБ по Брянской области.

По данным силовиков, Антошин заставлял починенных собирать и отдавать ему часть полученных ими премий и других дополнительных выплат. За полтора года незаконный доход директора составил 1 миллион 800 тысяч рублей.

Будущего фигуранта расследования задержали с поличным. Это произошло во время очередной передачи денег. Впоследствии мужчина полностью признал вину, ему избрали меру пресечения в виде ареста.

По информации РИА Новости, Антошин отправился в зону СВО 16 апреля.