Москва17 апрВести.Обвинявшийся в превышении должностных полномочий брянский экс-чиновник отправился на СВО, об этом сообщает ГТРК "Брянск".
Речь идет о директоре ГБУ "Брянскоблтехинвентаризация" Владимире Антошине. В суде он заявил ходатайство о заключении контракта с Министерством обороны России о прохождении военной службы, оно было удовлетворено.
Отмечается, что расследование уголовного дела в отношении Антошина вел следственный отдел УФСБ по Брянской области.
По данным силовиков, Антошин заставлял починенных собирать и отдавать ему часть полученных ими премий и других дополнительных выплат. За полтора года незаконный доход директора составил 1 миллион 800 тысяч рублей.
Будущего фигуранта расследования задержали с поличным. Это произошло во время очередной передачи денег. Впоследствии мужчина полностью признал вину, ему избрали меру пресечения в виде ареста.
По информации РИА Новости, Антошин отправился в зону СВО 16 апреля.