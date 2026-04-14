Прокуратура Москвы добилась передачи 10 конфискованных машин в зону СВО Десять автомобилей, изъятых у злостных нарушителей ПДД, переданы для нужд армии

Москва14 апр Вести.Благодаря усилиям прокуратуры Юго-Западного округа Москвы 10 автомобилей, изъятых у злостных нарушителей ПДД, переданы для нужд армии России. Технику отправят в части, участвующие в специальной военной операции. Об этом сообщила прокуратура Москвы на своем сайте.

Ранее автомобили принадлежали лицам, осужденным по статье 264.1 УК РФ (повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения). Суд принял решения об их конфискации, однако в доход государства они фактически не передавались.

Результатом прокурорского вмешательства стала передача 10 транспортных средств для нужд армии в целях их дальнейшего направления в войсковые подразделения, задействованные в зоне проведения специальной военной операции говорится в публикации надзорного ведомства

После вмешательства прокуратуры процесс завершен.