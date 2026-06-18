В Подмосковье раскрыта кража рюкзака с 1 млн рублей из машины каршеринга

В Одинцове из машины каршеринга украли рюкзак с 1 млн рублей В Подмосковье раскрыта кража рюкзака с 1 млн рублей из машины каршеринга

Москва18 июн Вести.В Одинцовском городском округе раскрыта кража рюкзака, в котором был 1 млн рублей, из машины каршеринга. Подробности сообщает канал подмосковной полиции в MAX.

В полицию обратился 29-летний местный житель с заявлением о хищении денежных средств и личных вещей на сумму 1,1 млн рублей. После проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 37-летний местный житель.

Установлено, что правонарушитель арендовал автомобиль, в котором находился оставленный ранее другим пассажиром рюкзак с денежными средствами и личными вещами… рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова

Мужчина забрал чужое имущество и скрылся.

Возбуждено уголовное дело, фигурант находится под подпиской о невыезде.