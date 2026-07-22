Le Parisien: у миллиардера во Франции украли драгоценности на 1,3 млн евро

У миллиардера украли чемодан с драгоценностями на 1,3 млн евро во Франции Le Parisien: у миллиардера во Франции украли драгоценности на 1,3 млн евро

Москва22 июл Вести.Во Франции у 45-летнего миллиардера из США похитили чемодан с драгоценностями общей стоимостью около 1,3 млн евро. Об этом пишет газета Le Parisien.

Мужчина прибыл в парижский аэропорт Руасси-Шарль-де-Голль вечером 19 июля из Ниццы. Он планировал остановиться в отеле Four Seasons рядом с Елисейскими Полями. Прибыв к гостинице, миллиардер решил прогуляться, однако, вернувшись в номер, обнаружил пропажу одного из трех чемоданов.

Запись с камер наблюдения показала, что сотрудница частного элитного консьерж-сервиса, которая помогла мужчине довезти багаж, загрузила в автомобиль только два чемодана, а третий, вероятно, остался в аэропорту. Данный чемодан перевозился в ручной клади. В аэропорту миллиардер вручил девушке ручную кладь и попросил забрать остальные два чемодана из багажного отделения.

По словам потерпевшего, в пропавшем чемодане находилось кольцо за 800 тыс. евро, а также еще несколько драгоценностей, стоимость которых вместе с кольцом превышала 1 млн евро.

Газета подчеркивает, что сотрудницу частной компании допросила полиция, однако у издания нет информации о том, что именно девушка сказала стражам порядка.

Расследование дела проводит полиция департамента Валь-д'Уаз.