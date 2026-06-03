Москва3 июн Вести.Полицейские вернули 80-летней жительнице Кавалеровского округа 1 млн рублей, похищенный мошенниками. Деньги обнаружили сотрудники Госавтоинспекции, остановившие такси для проверки документов и обратившие внимание на странное поведение 18-летнего пассажира, рассказала пресс-служба УМВД России по Приморскому краю в мессенджере МАХ.

Такси остановили в Ольгинском районе. Полицейские заметили, что молодой человек на пассажирском сидении ведет себя странно, постоянно с кем-то говорит по телефону. У пассажира обнаружили крупную сумму, происхождение которой он объяснить не смог.

В отделении 18-летний красноярец рассказал, что по поручению своих кураторов прилетел во Владивосток, из аэропорта на такси отправился в поселок Кавалерово, где получил от обманутой мошенниками женщины свыше миллиона рублей. После этого направился по заданию кураторов в Находку, но по дороге был задержан.

Отдавая деньги курьеру, женщина не подозревала, что вовлечена в мошенническую схему. Сотрудники полиции установили личность потерпевшей и приехали к пенсионерке раньше, чем та осознала, что ее обманули. 80-летняя жительница Кавалеровского округа рассказала, что ее по телефону запугали заведением уголовного дела за пособничество террористам, убедили снять со счета все сбережения и передать их курьеру якобы для проверки в казначействе отметили в пресс-службе

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Подозреваемый заключен под стражу, проверяется его причастность к аналогичным преступлениям.