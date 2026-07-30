Москва30 июл Вести.Полиция Владивостока задержала лже-целительницу из Хабаровска, которая похитила у 85-летней местной жительницы 1 миллион рублей, сообщается в MAX-канале МВД Приморского края.

В полицию обратилась 85-летняя женщина, которая столкнулась с мошенничеством. На улице Черемуховой пенсионерка познакомилась с женщиной, которая заверила, что может вылечить ее от всех болезней, но для специального "обряда" нужны все имеющиеся накопления и фотография. Встречу договорились провести около дома заявительницы. Пенсионерка выполнила все, взяла накопленные 1 025 000 рублей, спрятала их в носок и пришла на детскую площадку около дома. Во время проведения "обряда" женщина положила носок с деньгами на скамейку и по указанию незнакомки отвернулась. После завершения ритуала мошенница вернула ей носок и посоветовала положить его под матрац в изголовье кровати. Дома пенсионерка обнаружила, что носок подменили, а в нем были фальшивые банкноты.

Подозреваемая задержана, ей оказалась 51-летняя ранее судимая за совершение имущественных преступлений приезжая из Хабаровска. Чтобы ее не распознали, она использовала парик отмечается в сообщении

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Ведется следствие.