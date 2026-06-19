16-летнему жителю Кировской области вынесен приговор за кражу 1 млн рублей В Кировской области 16-летнего юношу оштрафовали за кражу 1 млн рублей

Москва19 июн Вести.В городе Омутнинск Кировской области вынесен приговор 16-летнему юноше, укравшему 1 млн рублей. Подробности сообщает СУ СК РФ по региону в MAX.

Как установлено, в марте 2026 года подросток обнаружил в такси забытую другим пассажиром барсетку, в которой находился 1 млн рублей.

Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, несовершеннолетний забрал сумку с деньгами, после чего скрылся с места происшествия. В последующем похищенным он распорядился по своему усмотрению говорится в сообщении

Уголовное дело возбудили по статье о краже, совершенном в крупном размере. Суд приговорил подростка к штрафу и сохранил наложенный на имущество осужденного, в том числе приобретенное на похищенные денежные средства, арест.