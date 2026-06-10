В Костромской области три школьника украли 1,2 млн рублей из сейфа фирмы

В Костромской области 3 подростка проникли в офис и украли из сейфа 1,2 млн В Костромской области три школьника украли 1,2 млн рублей из сейфа фирмы

Москва10 июн Вести.В Костромской области трем подросткам предъявлено обвинение в краже в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета в МАХ.

По версии следствия, в ночь на 5 июня 2026 года школьники в возрасте от 15 до 17 лет незаконно проникли в офисное помещение коммерческой организации в городе Мантурово и похитили 1,2 млн рублей из сейфа. Часть суммы они потратили по своему усмотрению.

В ходе совместной работы следователей СУ СК России по Костромской области и сотрудников УМВД России по Костромской области фигуранты были задержаны. У них изъяли мобильные телефоны, остатки денег и имущество, приобретенное на похищенные средства.

Троим несовершеннолетним жителям города Мантурово и города Костромы … предъявлено обвинение в совершении преступления … кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере сказано в публикации ведомства

Судом всем обвиняемым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. В настоящее время идет сбор доказательственной базы, а также устанавливаются другие возможные эпизоды противоправной деятельности фигурантов.