Москва10 июнВести.В Костромской области трем подросткам предъявлено обвинение в краже в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета в МАХ.
По версии следствия, в ночь на 5 июня 2026 года школьники в возрасте от 15 до 17 лет незаконно проникли в офисное помещение коммерческой организации в городе Мантурово и похитили 1,2 млн рублей из сейфа. Часть суммы они потратили по своему усмотрению.
В ходе совместной работы следователей СУ СК России по Костромской области и сотрудников УМВД России по Костромской области фигуранты были задержаны. У них изъяли мобильные телефоны, остатки денег и имущество, приобретенное на похищенные средства.
Троим несовершеннолетним жителям города Мантурово и города Костромы … предъявлено обвинение в совершении преступления … кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размересказано в публикации ведомства
Судом всем обвиняемым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. В настоящее время идет сбор доказательственной базы, а также устанавливаются другие возможные эпизоды противоправной деятельности фигурантов.