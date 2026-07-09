Москва9 июл Вести.В прокуратуре Петропавловска-Камчатского утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 15-летней девушки и ее 17-летнего приятеля, они обвиняются в краже из пункта выдачи заказов, сообщается в MAX-канале прокуратуры региона.

Уголовное дело будет направлено в суд отмечается в сообщении

По версии следствия, 8 марта 2026 года ребята зашли в подъезд жилого дома погреться. Там они обнаружили спрятанный ключ от близлежащего пункта выдачи заказов интернет-магазина. Им удалось открыть дверь в ПВЗ. Для конспирации они решили перерезать провода от камер видеонаблюдения, но, не смогли. В итоге, им удалось вынести не менее 200 заказов в коробках и мешках. Похищенное они на такси доставили и спрятали рядом с местом жительства парня.