Москва13 апр Вести.Несколько случаев вовлечения детей в противоправную деятельность зафиксировано в столичном районе Нагатинский Затон, сообщает Telegram-канал SHOT.

Одной из жертв дистанционного мошенничества стала 13-летняя школьница. Все началось с того, что в мессенджере с ней связался неизвестный, на аватаре у которого был логотип "Госуслуг". Собеседник заявил, что сервис взломан и потребовал ждать, когда с ребенком свяжется представитель спецслужб.

Лжесотрудник по телефону заявил ребенку, что в их квартире спрятаны наркотики, и велел сделать ему румтур по видео говорится в публикации

В какой-то момент в кадр попал сейф и лжесиловик тут же заявил, что понял, где семья прячет запрещенные вещества.

Собеседник начал пугать школьницу. Он угрожал девочке, что ее родителей могут посадить или убить. Избежать этого, по его словам, можно было спрятав в подъезде дубликат ключей.

Обработка жертвы продолжалась три дня. Все это время девочка скрывала ситуацию от взрослых. В итоге она поддалась на уговоры, и злоумышленники ограбили квартиру в тот момент, когда в жилище никого не было. Добычей преступников стали драгоценности из сейфа.

По данным SHOT, в районе Нагатинский Затон зафиксированы три похожих случая мошенничества с вовлечением детей. Отмечается, что семья предыдущей жертвы обмана проживает в том же подъезде, что и 13-летняя девочка, предоставившая злоумышленникам доступ к сейфу.