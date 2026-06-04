Подростки на Камчатке подозреваются в краже ювелирных изделий СК: подростков на Камчатке подозревают в краже дорогих ювелирных изделий

Москва4 июн Вести.Двое несовершеннолетних жителей Петропавловска-Камчатского в возрасте 15 и 16 лет подозреваются в краже ювелирных изделий на сумму 300 тысяч рублей, сообщается MAX-канале Следственного комитета Камчатского края.

По версии следствия, несовершеннолетние с 10 по 11 мая 2026 года, находясь в гостях у своей подруги в доме на улице Тушканова, похитили принадлежавшие матери девушки ювелирные изделия стоимостью не менее 300 тысяч рублей и сдали их в ломбард. О хищении имущества потерпевшая сообщила в полицию.

Сотрудниками УМВД России по Камчатскому краю установлена причастность несовершеннолетних к хищению, материалы переданы в следственные органы СКР отмечается в сообщении

В настоящее время решается вопрос о предъявлении им обвинения.