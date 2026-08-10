В Перми осудили юношу за участие в мошеннической схеме с сим‑боксом

Подросток из Перми получил условный срок за сим‑бокс и отмывание денег В Перми осудили юношу за участие в мошеннической схеме с сим‑боксом

Москва10 авг Вести.В Пермском крае суд вынес приговор 17‑летнему юноше, которого признали виновным в участии в преступной схеме с сим‑боксом и в отмывании денег. Об этом сообщает Следственный комитет России по Пермскому краю.

Он признан виновным в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика организованной группой (ч. 3 ст. 274.3 УК РФ) и легализации денежных средств, добытых преступным путем (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ) говорится в сообщении

В сентябре 2025 года молодой человек вместе с другими жителями Перми вступил в преступную группу, которой руководил неизвестный куратор. Участники купили много сим‑карт на подставных людей и установили в съемной квартире специальное устройство — сим‑бокс. С его помощью интернет‑звонки (в том числе из‑за границы) маскировали под обычные местные звонки.

Преступление раскрыли сотрудники ФСБ. Юношу задержали на съемной квартире, где нашли около 400 сим‑карт. Выяснилось, что номера с этих карт использовали для мошеннических звонков — из‑за них люди потеряли почти 5 миллионов рублей. Сам парень получил за участие в схеме деньги в криптовалюте, потом перевел их в рубли и потратил.

Суд приговорил юношу к двум годам лишения свободы условно.