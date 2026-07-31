Семья из Москвы обслуживала сим-боксы для телефонных мошенников в Челябинске

В Челябинске задержаны мать и сын из Москвы, работавшие на телефонных мошенников Семья из Москвы обслуживала сим-боксы для телефонных мошенников в Челябинске

Москва31 июл Вести.В Челябинске задержаны 54-летняя женщина и ее 35-летний сын, обвиняемые в работе на телефонных мошенников. Следствие считает, что они обслуживали сим-боксы, с помощью которых аферисты обманывали россиян. Об этом сообщает Следственный комитет.

В Челябинской области двум жителям Москвы предъявлено обвинение в незаконном обслуживании сим-боксов в составе организованной группы… в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 274.3 УК РФ (незаконное использование организованной группой абонентского терминала пропуска трафика в целях совершения иного преступления) говорится в Telegram-канале ведомства

По данным правоохранителей, такой способ заработка мужчина нашел в интернете в мае 2026 года. Он договорился с двумя неизвестными, приехал в другой регион, и разместил в трех арендованных квартирах оборудование для связи, которое позволяло подменять номера и проводить звонки. Там же фигурант установил камеры, обеспечив кураторам удаленный доступ. За все это ему платили 5-7 тысяч в сутки.

К "работе" фигурант привлек свою мать, та следила за своевременной доставкой техники.

Следствию известно как минимум об одном эпизоде мошенничества, осуществленного через обслуживаемый ими сим-бокс. В начале июля жертвой преступления стал 60-летний житель Ивановской области, он лишился почти 700 тысяч рублей.

Мать и сын заключены под стражу. Силовики выясняют детали их преступной деятельности.