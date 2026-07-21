Парень из Нижегородской области отдал аферистам сейфы с 3,6 млн рублей и оружием

В Нижегородской области юноша отдал мошенникам два сейфа с 3,6 млн рублей Парень из Нижегородской области отдал аферистам сейфы с 3,6 млн рублей и оружием

Москва21 июл Вести.Молодой житель Нижегородской области передал мошенникам два сейфа с деньгами и оружием. Об этом сообщило управление МВД России по региону в MAX.

По данным ведомства, 18-летнему парню позвонили аферисты, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и Минцифры. Они напугали его, заявив, что от его имени якобы оформлена доверенность на пособника иностранного легиона.

Под предлогом проверки парня заставили через мессенджер показать дом отца. В кадр попали два тяжелых сейфа – они и стали целью говорится в сообщении

В итоге из Москвы в Кстовский район Нижегородской области приехал 30-летний сообщник мошенников. Он арендовал квартиры для конспирации и нанял грузчиков. Юноша передал им сейфы, и когда один из них вскрыли, там оказались деньги – 3,6 млн рублей. Их сразу конвертировали в криптовалюту и отправили кураторам.

Также в сейфе были два охотничьих ружья (ИЖ-58 и "Бекас-3") с патронами.

За организацию кражи и перевозку москвичу заплатили 30 000 рублей. Правоохранительные органы задержали его, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.