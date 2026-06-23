В Сочи сын распилил родительский сейф в лесу по указанию мошенников

18-летний житель Сочи распилил сейф родителей в лесу по указанию мошенников В Сочи сын распилил родительский сейф в лесу по указанию мошенников

Москва23 июн Вести.Восемнадцатилетний житель Сочи поверил мошенникам – вывез в лес родительский сейф, распилил его и отдал деньги и украшения курьеру аферистов. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Кубани.

Молодому человеку позвонили якобы из военкомата и ФСБ и убедили, что на его имя открыты счета для финансирования врагов. Чтобы избежать наказания, он должен был передать деньги и золото родителей на "проверку".

Молодой человек вывез родительский сейф в лес, распилил его, забрал около миллиона рублей и украшения — и отдал девушке-курьеру сказано в сообщении

Мошенница - 18-летняя жительница Северского района Кубани - забрала сбережения, переночевала в гостинице, а на следующий день передала содержимое сообщнику в торговом центре.

Теперь девушке грозит до шести лет тюрьмы за мошенничество.