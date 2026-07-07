В Сочи юноша попал в реанимацию, изувечив себя по приказу мошенников

Юноша из Сочи ранил себя ножом под влиянием мошенников и оказался в реанимации В Сочи юноша попал в реанимацию, изувечив себя по приказу мошенников

Москва7 июл Вести.19-летний житель Сочи 10 дней общался с мошенниками, которые угрозами принудили его покинуть квартиру. Об этом сообщает в MAX полиция Кубани. После этого преступник проник в дом, взломал сейф болгаркой и устроил погром.

Когда ничего не нашли, жертву заставили инсценировать нападение на себя. Под влиянием аферистов потерпевший нанес себе несколько ножевых ранений, после чего был экстренно доставлен в реанимацию сказано в сообщении

Узнав о случившемся, отец юноши обратился в полицию. 18‑летнего подозреваемого задержали Нижневартовске и доставили в Сочи.

Возбуждено уголовное дело о краже. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы.