В Сочи подростка втянули в мошенническую схему, ему может грозить 20 лет тюрьмы

Москва18 апр Вести.В городе Сочи старшеклассники попросили 15-летнего школьника оформить на себя банковскую карту и отдать ее им. Вскоре с помощью этой карты стали проводить финансовые махинации, сообщает Telegram-канал SHOT.

На балансе карты мальчика то появлялись, то исчезали крупные суммы. Тогда школьник заблокировал карту.

Оказалось, что старшеклассников также втянули в мошенническую схему — вербовать младшую школоту для отмыва денег аферистов отмечает канал

После блокировки карты старшеклассники нашли подростка и потребовали разблокировать ее. Мальчик сопротивляться не стал. Чуть позже с ним связался незнакомец через Telegram и попросил перевести ему обратно 10 тысяч рублей. Однако на карте этих денег не было. Незнакомец продолжил названивать подростку, и тогда мальчик не выдержал и рассказал обо всем маме.

Мама подростка связалась с незнакомцем, который ей заявил, что сам является жертвой мошенников. Женщина обратилась в полицию.

Там ей пояснили, что если с карты подростка отмывали деньги и отправляли их на финансирование террористической деятельности, то школьнику может грозить уголовное дело с реальным тюремным сроком — до 20 лет тюрьмы отмечается в сообщении

В прошлом году был принят закон о дропперах (посредниках в черных схемах по выводу денег с банковских карт), который ужесточил ответственность за передачу банковских карт.