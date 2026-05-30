Студентка колледжа в Красноярске отдала мошенникам 18 млн рублей Возбуждено уголовное дело в Красноярске по факту мошенничества в крупном размере

Москва30 мая Вести.Злоумышленники обманным путем выманили у студентки Красноярского финансово-экономического колледжа 18 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.

Установлено, что в начале мая 2026 года 19-летней студентке первого курса позвонил курьер, сообщил о прибывшей посылке и попросил назвать код из СМС "для доступа". Девушка продиктовала код, после чего ее личный кабинет на "Госуслугах" оказался взломан. Почти сразу ей стали звонить "сотрудники" разных ведомств. Ей сообщили, что мошенники оформили на девушку доверенность, теперь может она "распоряжаться чужими счетами" и "спонсировать террористов". Ее могут привлечь к уголовной ответственности за экстремизм. Но если она поможет "расследованию", ничего не случится.

Мошенники убедили ее передать им семейные сбережения. Следуя указаниям, студентка нашла под кроватью бабушки около 18 миллионов рублей.

Только после того, когда ее попросили перепроверить деньги у родителей и купить фальшивые купюры взамен утраченных, она поняла, что ее обманули.