Мошенники убедили 18-летнего парня вскрыть сейф в Петергофе и украсть 3 миллиона В Петергофе мошенники обманом заставили парня вскрыть сейф и украсть 3 млн

Москва11 июл Вести.В Петербурге правоохранители расследуют мошенничество, связанное с кражей 3 миллионов рублей из сейфа в частном доме в Петергофе. Об этом сообщило ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на платформе MAX.

Полицией Петродворцового района расследуется мошенничество со взломом сейфа в частном доме говорится в публикации МВД

Отмечается, что инцидент произошел на Николаевской улице. 10 июля в дежурную часть обратился 24-летний владелец дома, заявив, что неизвестные вскрыли сейф и похитили деньги.

В тот же день в полицию пришел 18-летний молодой человек и рассказал, что злоумышленники по телефону убедили его вскрыть сейф и передать 3 миллиона рублей мужчине, ожидавшему неподалеку, под предлогом аннулирования доверенности на получение кредитов.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. В отношении 18-летнего фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Проводятся мероприятия по установлению организаторов схемы.